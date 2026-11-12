SBI, HDFC समेत बड़े बैंक गुरुवार को खुले, पर पटना-रांची समेत इन शहरों में छुट्टी

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश के बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI और PNB की शाखाएं इस गुरुवार को सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, बैंक राष्ट्रीय और गजेटेड छुट्टियों, स्थानीय त्योहारों के साथ-साथ हर दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं।

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद होने पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की सभी सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी।