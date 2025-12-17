अहमदाबाद के 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अहमदाबाद के 12 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, पुलिस तैनात

लेखन गजेंद्र 02:10 pm Dec 17, 202502:10 pm

क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक साथ कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया। अज्ञात लोगों की ओर से 12 स्कूलों को भेजे गए इन ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि दोपहर करीब 1:10 बजे स्कूलों में बम विस्फोट हो जाएगा। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस और शिक्षा विभाग को सूची किया। छात्रों को एहतियात के तौर पर व्यवस्थित तरीके से घर भेज दिया गया है।