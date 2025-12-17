LOADING...
अहमदाबाद के 12 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, पुलिस तैनात
अहमदाबाद के 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अहमदाबाद के 12 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, पुलिस तैनात

लेखन गजेंद्र
Dec 17, 2025
02:10 pm
क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक साथ कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया। अज्ञात लोगों की ओर से 12 स्कूलों को भेजे गए इन ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि दोपहर करीब 1:10 बजे स्कूलों में बम विस्फोट हो जाएगा। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस और शिक्षा विभाग को सूची किया। छात्रों को एहतियात के तौर पर व्यवस्थित तरीके से घर भेज दिया गया है।

धमकी

इन स्कूलों को भेजा गया ईमेल

देश गुजरात के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल ज़ाइडस स्कूल फॉर एक्सीलेंस, वेजलपुर, निर्माण हाई स्कूल, वस्त्रपुर, जेबार स्कूल फॉर चिल्ड्रन, थलतेज, महाराजा अग्रसेन विद्यालय, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, मकरबा, डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल, अडालज, आविष्कार स्कूल, कलोल, अहमदाबाद इंटरनेशनल स्कूल, वस्त्रपुर, जेम्स जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल, खोडियार, उदगम स्कूल फॉर चिल्ड्रन, थलतेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), बोपाल और न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल, बोपाल को मिला है। सभी स्कूलों में बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस तैनात है।

धमकी

ईमेल में क्या लिखा है?

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों को मिले ईमेल में लिखा है कि विस्फोट 'स्कूल से साबरमती जेल तक' होगा। ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर लोकसभा सांसद अमित शाह के साथ-साथ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे लक्ष्यों का भी जिक्र किया गया था। ईमेल में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख है। अहमदाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत प्रभावित स्कूलों में गहन जांच की और सड़क बंद कर दी है।

ट्विटर पोस्ट

धमकी के बाद स्कूल खाली कराए गए

