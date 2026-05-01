महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का कहर, नवापुर में मारी गईं 1.40 लाख मुर्गियां

नवापुर के किसानों को हुआ भारी नुकसान

नवापुर में यह बर्ड फ्लू फैलने की तीसरी घटना है। इस वजह से यहां के स्थानीय किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं और काफी मुश्किलों में हैं। अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। अगर उन्हें कहीं भी पक्षियों की असामान्य मौतें दिखें, तो तुरंत इसकी जानकारी दें। अच्छी बात यह है कि अभी तक इंसानों में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी, एहतियात के तौर पर सभी को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।