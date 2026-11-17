बिलकिस बानो ने 2 बलात्कारियों को जमानत मिलने पर चिंता जताई

बिलकिस बानो ने 2 बलात्कारियों को जमानत मिलने पर चिंता जताई, कहा- मैं डरी हुई हूं

लेखन गजेंद्र 02:36 pm Nov 17, 202602:36 pm

क्या है खबर?

गुजरात दंगों के समय गैंगरेप का शिकार हुई बिलकिस बानो सुप्रीम कोर्ट से 2 बलात्कारियों के छूटने और उनकी सजा निलंबन पर काफी चिंतित हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि रेप और हत्या के दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न तो बताया और न ही उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि इस आदेश ने उनके मन में वह डर वापस ला दिया है जिससे उबरने के लिए वह लड़ रही हैं।