बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 2 दोषियों की सजा निलंबित

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 2 दोषियों की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

लेखन गजेंद्र 02:17 pm Nov 16, 202602:17 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी पाए गए 2 लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिया है, जिसे दोषियों ने चुनौती दी थी। फैसले में उनकी सजा और दोषसिद्धि की पुष्टि थी।