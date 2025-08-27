बिहार: नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर ग्रामीणों का हमला, सुरक्षाकर्मी हुआ घायल

बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता श्रवण कुमार के काफिले पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का सनसनीखेल मामला सामने आया है। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की सूचना है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर तक मंत्री का पीछा किया। हालांकि, वह ग्रामीणों के हाथ नहीं लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

घटना क्या है मंत्री के काफिले पर हमले का मामला? आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, 2 दिन पहले पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में मंत्री कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया परिजनों को ढांढस बंधाने गांव पहुंचे थे। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने उन पर हमला बोला दिया। ऐसे में मंत्री और विधायक को उल्टे पैर जान बचाकर भागना पड़ा। ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

घायल ग्रामीणों के हमले में घायल हुआ सुरक्षाकर्मी हिलसा थानाप्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों के हमले में मंत्री कुमार का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ग्रामीणों के चंगुल से बचा लिया और उपचार के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी तरह काफिले पर हमला करने वाले ग्रामीणों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।