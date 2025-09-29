महाराष्ट्र के पालघर में मां के पीटने से बेटे की मौत

महाराष्ट्र: पालघर में नवरात्रि के दौरान बेटे ने मांगा चिकन, मां की पिटाई से मौत

लेखन गजेंद्र Sep 29, 2025

महाराष्ट्र के पालघर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे ने अपनी मां से चिकन की जिद की तो उसकी मां ने बच्चे को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। घटना धनसार काशीपाड़ा क्षेत्र की है। मृतक बच्चा 7 वर्षीय चिन्मय गणेश घुमड़े है, जिसने मौके पर दम तोड़ दिया। उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी महिला बच्चे की 40 वर्षीय मां पल्लवी घुमड़े को गिरफ्तार कर लिया है।