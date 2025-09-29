महाराष्ट्र: पालघर में नवरात्रि के दौरान बेटे ने मांगा चिकन, मां की पिटाई से मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पालघर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे ने अपनी मां से चिकन की जिद की तो उसकी मां ने बच्चे को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। घटना धनसार काशीपाड़ा क्षेत्र की है। मृतक बच्चा 7 वर्षीय चिन्मय गणेश घुमड़े है, जिसने मौके पर दम तोड़ दिया। उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी महिला बच्चे की 40 वर्षीय मां पल्लवी घुमड़े को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
मराठी मीडिया के मुताबिक, पल्लवी अपने पति गणेश घुमड़े के साथ भायंदर में रहती थीं। गणेश रिक्शा चलाते थे। दोनों के बीच झगड़ा होने के कारण पल्लवी 5 महीने पहले अपनी 2 बहनों के साथ काशीपाड़ा में रहने लगीं। पल्लवी अपने बेटे-बेटी को पालने के लिए कंपनी में काम करती थी। यहां पल्लवी ने नवरात्रि का व्रत रखा था, लेकिन उनके बेटे और बेटी लगातार चिकन खिलाने की जिद करते थे। रविवार को पल्लवी ने दोनों बच्चों को पीट दिया।
जांच
बेलन से सिर में चोट लगने से हुई मौत
आरोपी पल्लवी ने अपने बेटे के सिर, सीने और पीठ पर बेलन से कई वार किए और 10 साल की बेटी को भी पीटा। बेटे की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। चीखें सुनकर जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो बेटे का शव जमीन पड़ा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पल्लवी ने बच्चे की मौत का कारण बीमारी बताया है।