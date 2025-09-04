बिहार बंद में दिखी भाजपा कार्यकर्ताओं की जबरदस्ती, मरीजों और छात्रों को परेशान किया गया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान के खिलाफ गुरुवार को बुलाए गए बिहार बंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर लोगों के साथ बदसलूकी की। प्रदर्शकारी कार्यकर्ताओं ने न केवल मरीजों को अस्पताल जाने से रोका बल्कि छात्रों को स्कूल नहीं जाने दिया, जिससे कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट भी करते दिखे। सोशल मीडिया पर दिन भर ऐसे वीडियो सामने आते रहे।
बदसलूकी
शिक्षिका के साथ बदसलूकी, गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोका
जहानाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षिका को पकड़ लिया और स्कूल नहीं जाने दिया। उन्होंने शिक्षिका पर कांग्रेस कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया। शिक्षिका से सड़क पर बदसलूकी भी की गई, उनका कपड़ा खींचा और धक्का दिया गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप से मामला शांत कराया। इसी तरह एक अन्य जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिला के वाहन को अस्पताल नहीं जाने दिया।
ट्विटर पोस्ट
शिक्षिका के साथ बदसलूकी
ये है भाजपा वालो का महिला सम्मान 👇— Pratik Patel (@PratikVoiceObc) September 4, 2025
प्रधानमंत्री के मां की गाली देने को लेकर BJP समर्थकों ने बिहार बंद के दरम्यान ड्यूटी जा रही एक महिला शिक्षिका के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रही है खुद ही देख लीजिए। pic.twitter.com/PGecoggIvl
अभद्रता
बुजुर्ग को साइकिल से धकेला, छात्रा का पेपर छूटा
पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग को साइकिल से गिरा दिया और उसके साथ झगड़ा किया। यहां जाम की वजह से कई छात्रों की रेलवे NTPC की परीक्षा छूट गई। जहानाबाद में एक व्यक्ति को दुकान खोलने की वजह से पीटा गया। एक व्यक्ति ने घर के सामने टायर जलाने का विरोध किया तो उसे पीटा गया और कपड़े फाड़ दिए। पटना में एक पत्रकार को गालियां दी गईं और उनका माइक तोड़ दिया गया।
ट्विटर पोस्ट
साइकिल सवार बुजुर्ग को धक्का दिया गया
ये हुई न बात! असली बिहार बन्द हुआ है। #BiharBandh अपनी अराजकता की सीमा पर पहुँच रहा है।— Ashwini Yadav (@iamAshwiniyadav) September 4, 2025
इससे माँ के नाम पर वोट मिले न मिले पर करोड़ों वोट हाथ से जाने वाले हैं क्योंकि परेशान करके वोट तो नहीं पाने वाले हो। pic.twitter.com/bWUEXXKYMQ
ट्विटर पोस्ट
बंद की वजह से मरीज की हालत बिगड़ी
भजपिल्लो में थोड़ी सी भी मानवता नहीं बची है क्या..?— Pratik Patel (@PratikVoiceObc) September 4, 2025
बेगूसराय के बखरी में भाजपा-जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद के दौरान अंबेडकर चौक पर गंभीर रूप से बीमार मरीज के ई रिक्शा को रोकने के कारण मरीज़ की हालत बिगड़ती हुई आप देख सकते हैं। परिजन रो रहे हैं। pic.twitter.com/RibSlsXhhV
ट्विटर पोस्ट
छात्रा की छूट गई परीक्षा
बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार बंद के नाम पर रोड पर गुंडागर्दी कर रहे हैं— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) September 4, 2025
एक बच्ची का आज एग्जाम है और जाम में फंसी हुई है और जाने तक नहीं दे रहे हैं! pic.twitter.com/v7Ob21npBH
जानकारी
लोग बोले- नीतीश कुमार को छुट्टी करनी चाहिए थी
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार है, ऐसे में लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाए गए बंद की आलोचना की है। कई स्थानीय लोगों का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बंद के चलते छुट्टी करनी चाहिए थी।