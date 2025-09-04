बिहार में बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों और छात्रों को परेशान किया (तस्वीर: एक्स/@netanyahu332)

बिहार बंद में दिखी भाजपा कार्यकर्ताओं की जबरदस्ती, मरीजों और छात्रों को परेशान किया गया

लेखन गजेंद्र 06:34 pm Sep 04, 202506:34 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान के खिलाफ गुरुवार को बुलाए गए बिहार बंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर लोगों के साथ बदसलूकी की। प्रदर्शकारी कार्यकर्ताओं ने न केवल मरीजों को अस्पताल जाने से रोका बल्कि छात्रों को स्कूल नहीं जाने दिया, जिससे कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट भी करते दिखे। सोशल मीडिया पर दिन भर ऐसे वीडियो सामने आते रहे।