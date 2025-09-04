LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / बिहार बंद में दिखी भाजपा कार्यकर्ताओं की जबरदस्ती, मरीजों और छात्रों को परेशान किया गया
बिहार में बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों और छात्रों को परेशान किया (तस्वीर: एक्स/@netanyahu332)

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2025
06:34 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान के खिलाफ गुरुवार को बुलाए गए बिहार बंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर लोगों के साथ बदसलूकी की। प्रदर्शकारी कार्यकर्ताओं ने न केवल मरीजों को अस्पताल जाने से रोका बल्कि छात्रों को स्कूल नहीं जाने दिया, जिससे कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट भी करते दिखे। सोशल मीडिया पर दिन भर ऐसे वीडियो सामने आते रहे।

बदसलूकी

शिक्षिका के साथ बदसलूकी, गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोका

जहानाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षिका को पकड़ लिया और स्कूल नहीं जाने दिया। उन्होंने शिक्षिका पर कांग्रेस कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया। शिक्षिका से सड़क पर बदसलूकी भी की गई, उनका कपड़ा खींचा और धक्का दिया गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप से मामला शांत कराया। इसी तरह एक अन्य जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिला के वाहन को अस्पताल नहीं जाने दिया।

ट्विटर पोस्ट

शिक्षिका के साथ बदसलूकी

अभद्रता

बुजुर्ग को साइकिल से धकेला, छात्रा का पेपर छूटा

पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग को साइकिल से गिरा दिया और उसके साथ झगड़ा किया। यहां जाम की वजह से कई छात्रों की रेलवे NTPC की परीक्षा छूट गई। जहानाबाद में एक व्यक्ति को दुकान खोलने की वजह से पीटा गया। एक व्यक्ति ने घर के सामने टायर जलाने का विरोध किया तो उसे पीटा गया और कपड़े फाड़ दिए। पटना में एक पत्रकार को गालियां दी गईं और उनका माइक तोड़ दिया गया।

ट्विटर पोस्ट

साइकिल सवार बुजुर्ग को धक्का दिया गया

ट्विटर पोस्ट

बंद की वजह से मरीज की हालत बिगड़ी

ट्विटर पोस्ट

छात्रा की छूट गई परीक्षा

जानकारी

लोग बोले- नीतीश कुमार को छुट्टी करनी चाहिए थी

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार है, ऐसे में लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाए गए बंद की आलोचना की है। कई स्थानीय लोगों का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बंद के चलते छुट्टी करनी चाहिए थी।