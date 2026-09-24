बिहार: जमुई के बाद समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से छेड़खानी, पीड़िता लगाती रही गुहार

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोस्त हैं और फोटो खींचने के लिए सड़क किनारे रुके थे।

तभी बांध बाइपास रोड पर स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया, अपशब्द कहे और लड़की के साथ छेड़छाड़ की।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक लड़की का हाथ पकड़ रहा है तो दूसरा युवक बाल खींच रहा है।