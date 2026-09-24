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बिहार: जमुई के बाद समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से छेड़खानी, पीड़िता लगाती रही गुहार
बिहार के समस्तीपुर से बीच सड़क पर युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है

बिहार: जमुई के बाद समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से छेड़खानी, पीड़िता लगाती रही गुहार

लेखन आबिद खान
Sep 24, 2026
10:51 am
क्या है खबर?

बिहार में लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जमुई में दरिंदों ने नाबालिग के साथ सरेआम छेड़छाड़ की थी। अब इसी तरह की घटना समस्तीपुर से भी सामने आई है। यहां मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने एक लड़की और उसके साथी को बीच सड़क पर घेर लिया। उन्होंने लड़की को गाली दी और उसके साथ धक्का-मुक्की की। इस घटना का भी वीडियो सामने आया है।

घटना

लड़की का हाथ पकड़ा, बाल खींचे गए

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोस्त हैं और फोटो खींचने के लिए सड़क किनारे रुके थे।

तभी बांध बाइपास रोड पर स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया, अपशब्द कहे और लड़की के साथ छेड़छाड़ की।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक लड़की का हाथ पकड़ रहा है तो दूसरा युवक बाल खींच रहा है।

पुलिस

4 आरोपी गिरफ्तार

समस्तीपुर के SP अरविंद प्रताप सिंह ने कहा, "मामला संज्ञान में आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सदर DSP 1 और स्थानीय थाने की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। थाना अध्यक्ष और DSP को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।"

उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और FIR दर्ज की गई है।

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आरोपी

एक आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को पकड़ा है, उनकी पहचान राहुल कुमार पिता अरुण पासवान (19), अवधेश पासवान पिता नेवालाल पासवान (46), विकास शर्मा पिता राम सुदेश शर्मा (32) और रामबाबू सहनी पिता महेश्वर सहनी (38) के रूप में हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, विकास पर शराब से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। सभी आरोपी जगतसिंहपुर गांव के ही बताए जा रहे हैं।

वहीं, अभी तक पीड़िता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

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जमुई

जमुई से भी सामने आया था खौफनाक वीडियो

इससे पहले जमुई में 10वीं की छात्रा के साथ बीच सड़क पर बदसलूकी की गई थी। छात्रा कोचिंग के बाद अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। तभी कुछ लड़कों ने दोनों को सड़क पर रोक लिया और बदसलूकी की।

इस दौरान नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की गईं।

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में नंदन यादव और हरेराम यादव को गिरफ्तार किया है। नंदन को पैर में गोली भी लगी थी।

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