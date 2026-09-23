ICC टी-20 रैंकिंग: श्रेयस अय्यर को हुआ फायदा, अक्षर पटेल ने लगाई बड़ी छलांग 

ICC टी-20 रैंकिंग: श्रेयस अय्यर को हुआ फायदा, अक्षर पटेल ने लगाई बड़ी छलांग
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) (ICC) ने खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग की है, जिसमें श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को फायदा पहुंचा है। हाल ही में जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलने वाले भारतीय कप्तान अय्यर अब टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7 पायदान ऊपर पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल ने गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ा हुआ है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को नुकसान हुआ है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
अय्यर
जापान के खिलाफ अय्यर ने बनाए थे 16 रन
हाल ही में भारतीय टीम ने जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ इकलौते टी-20 मैच को 2 रन से जीता था।
बारिश के कारण वो मैच 5-5 ओवर का खेला गया था, जिसमें अय्यर ने 12 गेंदों में 16 रन बनाए थे।
वह अपनी टीम से सर्वाधिक रन बनाने वाले रहे थे।
अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में अय्यर के 627 रेटिंग अंक हो गए हैं। वह अब 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
अक्षर
अक्षर पटेल ने लगाई 12 पायदान की छलांग
अक्षर ने जापान के खिलाफ अपने पिछले मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 7 रन दिए थे।
उन्होंने कम स्कोर वाले इस रोमांचक मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।
उन्होंने गेंदबाजों की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाई। वह अब 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 639 रेटिंग अंक हो गए हैं।
अर्शदीप सिंह अब 4 पायदान के नुकसान के साथ 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
चक्रवर्ती
वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी में हुआ नुकसान
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण फिलहाल भारतीय टीम के साथ नहीं हैं। उन्हें गेंदबाजों की रैंकिंग में 2 पायदान का नुकसान हुआ है।
वह अब 671 रेटिंग अंक के साथ 7वें स्थान पर खिसक गए हैं।
पाकिस्तान के अबरार अहमद शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनके अब 736 रेटिंग अंक हो गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान 735 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं।
सैमसन
बल्लेबाजी रैंकिंग में सैमसन को 4 पायदान का फायदा
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 4 पायदान के फायदे के साथ 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 616 रेटिंग अंक गए हैं।
भारत के ईशान किशन शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उनके 904 रेटिंग अंक हैं।
किशन के बाद अभिषेक शर्मा 893 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकार हैं।
तिलक वर्मा एक पायदान के नुकसान के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।