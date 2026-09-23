ICC टी-20 रैंकिंग: श्रेयस अय्यर को हुआ फायदा, अक्षर पटेल ने लगाई बड़ी छलांग 

अक्षर ने जापान के खिलाफ अपने पिछले मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 7 रन दिए थे।

उन्होंने कम स्कोर वाले इस रोमांचक मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

उन्होंने गेंदबाजों की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाई। वह अब 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 639 रेटिंग अंक हो गए हैं।

अर्शदीप सिंह अब 4 पायदान के नुकसान के साथ 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं।