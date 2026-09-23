शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 299 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 117 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज सेल, PB फिनटेक और 360 वन वाम ने क्रमशः 6.57 फीसदी, 4.23 फीसदी और 3.86 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बंधन बैंक और मोतीलाल ओसवाल के शेयरों में भी क्रमशः 3.62 फीसदी और 3.53 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

आइनॉक्स विंड, एथर एनर्जी, परसिस्टेंट, वन 97 पेटीएम और स्विगी क्रमशः 3.70 फीसदी, 2.88 फीसदी, 2.35 फीसदी, 2.17 फीसदी और 1.95 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।