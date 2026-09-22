बिहार में नाबालिग के उत्पीड़न का वीडियो साझा करने वाले 120 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर मुकदमा

बिहार में नाबालिग के उत्पीड़न का वीडियो साझा करने वाले 120 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर मुकदमा

लेखन गजेंद्र 12:07 pm Sep 22, 202612:07 pm

क्या है खबर?

बिहार के जमुई में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत दयाल का कहना है कि नाबालिग का वीडियो प्रासरित कर उसकी पहचान उजागर करना गंभीर अपराध है, जिसके कारण 120 उपयोगकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों से उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है।