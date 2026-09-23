सिंगापुर में बस के अंदर तेज संगीत बजाना और सीट पर पैर रखना पड़ेगा भारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिंगापुर में बस के अंदर तेज संगीत बजाना और सीट पर पैर रखना पड़ेगा भारी

लेखन गजेंद्र 04:40 pm Sep 23, 202604:40 pm

क्या है खबर?

सिंगापुर की सार्वजनिक बसों में बुधवार 23 सितंबर से तेज संगीत बजाना और सीटों पर पैर रखना भारी पड़ सकता है। शहर के भूमि परिवहन प्राधिकरण (LTA) ने बताया कि बसों में किसी तरह के नियम उल्लंघन से लेकर गंदी फैलाने तक में 500 सिंगापुर डॉलर (करीब 37,500 रुपये) से लेकर 5,000 सिंगापुर डॉलर (3.74 लाख रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। यह आदेश सिंगापुर के रेलवे या मास रैपिड ट्रांजिट (MRT) नेटवर्क पर मौजूदा नियमों के अनुरूप हैं।