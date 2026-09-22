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जमुई उत्पीड़न मामला: नाबालिग को जबरदस्ती पकड़ने वाले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पैर में मारी गोली
बिहार के जमुई में नाबालिग को जबरदस्ती पकड़ने वाले आरोपी का एनकाउंटर

जमुई उत्पीड़न मामला: नाबालिग को जबरदस्ती पकड़ने वाले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पैर में मारी गोली

लेखन गजेंद्र
Sep 22, 2026
01:13 pm
क्या है खबर?

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र और छात्रा को पीटने और उनका उत्पीड़न करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव की मंगलवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बिहार पुलिस ने नंदन के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया, जबकि हरेराम का एक पैर पुलिस से भागने के चक्कर में टूट गया। पुलिस का कहना है कि मामले में 7-8 आरोपी है, जिसमें 5 गिरफ्तार हैं, बाकियों की तलाश जारी है। इससे पहले 3 पकड़े गए थे।

मुठभेड़

छेड़खानी में सबसे आगे था नंदन

पुलिस का कहना है कि नंदन ही वीडियो में छात्रा के साथ सबसे अश्लील हरकत करते दिख रहा है। वह घटना के बाद से फरार था और घटनास्थल के पास ही मड़वा पहाड़ी पर छिपा हुआ था।

पुलिस को मंगलवार को आरोपी की खबर मिली, जिसके बाद उसे घेर लिया गया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन वह भागने लगा, जिसके बाद उसे गोली मारकर पकड़ा गया।

दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना

क्या है मामला?

शनिवार 19 सितंबर की शाम को कक्षा 10 का छात्र अपनी महिला मित्र के साथ जमुई के एक लोकप्रिय हिल स्टेशन से लौट रहा था। तभी उनका कुछ युवकों ने पीछा किया।

उनकी स्कूटर रोकी, उन्हें गालियां दीं, उन्हें स्कूटर से उतरने के लिए मजबूर किया। लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और लड़के के साथ मारपीट की।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया और लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगने लगे।

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जांच

आरोपियों की उम्र 35 से 40 साल

पुलिस का कहना है कि जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनकी उम्र 35 से 40 साल है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग भी हैं।

वीडियो में लाल गमछा ओड़े जो युवक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते दिख रहा है, वह नंदन यादव ही है। उसने युवती को गोद में उठा लिया था और उसके निजी अंगों को छुआ था।

पुलिस का कहना है कि बाकी के आरोपियों की वीडियो के माध्यम से तलाश की जा रही है।

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उपयोगकर्ता

120 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर भी मुकदमा

पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपियों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया ही है, साथ में छात्रा की वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों को भी नहीं बख्शा।

जमुई पुलिस ने ऐसे 120 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही, वीडियो वायरल करने वाले एक युवक रामाशीष चौधरी को भी हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह वीडियो को आगे प्रसारित न करें।

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