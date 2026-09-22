बिहार के जमुई में नाबालिग को जबरदस्ती पकड़ने वाले आरोपी का एनकाउंटर

जमुई उत्पीड़न मामला: नाबालिग को जबरदस्ती पकड़ने वाले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पैर में मारी गोली

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Sep 22, 202601:13 pm

क्या है खबर?

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र और छात्रा को पीटने और उनका उत्पीड़न करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव की मंगलवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बिहार पुलिस ने नंदन के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया, जबकि हरेराम का एक पैर पुलिस से भागने के चक्कर में टूट गया। पुलिस का कहना है कि मामले में 7-8 आरोपी है, जिसमें 5 गिरफ्तार हैं, बाकियों की तलाश जारी है। इससे पहले 3 पकड़े गए थे।