'बिग बॉस 20' ने बनाया रिकॉर्ड

'बिग बॉस 20' का महा-रिकॉर्ड, एक हफ्ते में बटोर लिए 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज

लेखन ज्योति सिंह 04:18 pm Sep 23, 202604:18 pm

क्या है खबर?

साल 2026 में 'बिग बॉस 20' OTT और टीवी की दुनिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो बन गया है। ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, पिछले हफ्ते इसने 2.1 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं, जो ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू पर क्रिकेट के अलावा किसी भी अन्य शो के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि यह आंकड़ा सोमवार से रविवार तक की व्यूअरशिप पर आधारित है, जिसमें कम से कम 30 मिनट की व्यूअरशिप को गिना जाता है।