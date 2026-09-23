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'बिग बॉस 20' का महा-रिकॉर्ड, एक हफ्ते में बटोर लिए 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज
'बिग बॉस 20' ने बनाया रिकॉर्ड

'बिग बॉस 20' का महा-रिकॉर्ड, एक हफ्ते में बटोर लिए 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज

लेखन ज्योति सिंह
Sep 23, 2026
04:18 pm
क्या है खबर?

साल 2026 में 'बिग बॉस 20' OTT और टीवी की दुनिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो बन गया है। ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, पिछले हफ्ते इसने 2.1 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं, जो ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू पर क्रिकेट के अलावा किसी भी अन्य शो के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि यह आंकड़ा सोमवार से रविवार तक की व्यूअरशिप पर आधारित है, जिसमें कम से कम 30 मिनट की व्यूअरशिप को गिना जाता है।

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सफलता

सलमान खान के सेगमेंट ने सबसे ज्यादा बटोरी चर्चा

'बिग बॉस 20' की इस उपलब्धि का एक बड़ा कारण पिछला 'वीकेंड का वार' रहा, जिसके प्रोमो ने दर्शकों को एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर दिया।

इसमें होस्ट सलमान खान ने आलोचकों को बॉडी शेमिंग और ट्रोल करने के लिए खूब खरी-खोटी सुनाया था। उन्होंने गुस्से में अपनी शर्ट उतार दी और कहा कि वह जितना चाहें उन्हें ट्रोल कर सकते हैं।

एपिसोड के प्रोमो पर वरुण धवन और रोहित शेट्‌टी समेत कई सितारों की प्रतिक्रिया भी आई थी।

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