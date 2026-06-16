ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व जज और बेटे की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

ट्विशा शर्मा के परिवार ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया

ट्विशा के परिवार का कहना है कि दिसंबर 2025 में शादी के बाद से वह अपने पति और ससुराल वालों से मानसिक प्रताड़ना और हिंसा झेल रही थी। मौत से ठीक पहले उसने अपनी मां को फोन किया था, जिसमें वह बहुत परेशान लग रही थी और पीछे से पति की आवाजें आ रही थीं। पोस्टमार्टम में फंदा लगाने के साथ-साथ कई चोटों की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच के तरीके पर सवाल उठने की वजह से CBI ने केस अपने हाथ में ले लिया।