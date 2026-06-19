BEST कर्मचारियों की हड़ताल से थमी मुंबई, औद्योगिक अदालत का आदेश भी हुआ बेअसर

BEST कर्मचारियों ने की वेतन और सेवानिवृत्त लोगों के बकाया का भुगतान की मांग

कर्मचारी चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, सेवानिवृत्त लोगों के लंबित बकाए का भुगतान हो और नौकरी की सुरक्षा मिले। वे यह भी चाहते हैं कि मुख्य पदों पर अनुबंध पर भर्ती बंद की जाए। इसके अलावा वे BEST के बजट को नगर निगम के बजट के साथ मिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि प्राइवेट कंपनियां बस डिपो पर कब्जा कर सकती हैं। BEST करीब 2,700 बसें चलाता है और हर दिन इन बसों पर निर्भर रहने वाले करीब 25 लाख यात्रियों को अब आवाजाही के लिए दूसरे साधन ढूंढने पड़ रहे हैं।