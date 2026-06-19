BEST कर्मचारियों की हड़ताल से थमी मुंबई, औद्योगिक अदालत का आदेश भी हुआ बेअसर
मुंबई की लोकल बसें थम गई हैं क्योंकि BEST के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे बेहतर वेतन और लंबे समय से अटके बदलावों की मांग कर रहे हैं। हालांकि, औद्योगिक अदालत ने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने का आदेश दिया था और महाराष्ट्र सरकार ने MESMA भी लागू कर दिया है, फिर भी हड़ताल जारी है। इससे लाखों यात्रियों को रोज़मर्रा के सफर में काफी परेशानी हो रही है।
BEST कर्मचारियों ने की वेतन और सेवानिवृत्त लोगों के बकाया का भुगतान की मांग
कर्मचारी चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, सेवानिवृत्त लोगों के लंबित बकाए का भुगतान हो और नौकरी की सुरक्षा मिले। वे यह भी चाहते हैं कि मुख्य पदों पर अनुबंध पर भर्ती बंद की जाए। इसके अलावा वे BEST के बजट को नगर निगम के बजट के साथ मिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि प्राइवेट कंपनियां बस डिपो पर कब्जा कर सकती हैं। BEST करीब 2,700 बसें चलाता है और हर दिन इन बसों पर निर्भर रहने वाले करीब 25 लाख यात्रियों को अब आवाजाही के लिए दूसरे साधन ढूंढने पड़ रहे हैं।