बेंगलुरु में पैसों के लिए रिश्तों का गला घोंटा! सगी बहन का अपहरण, तीन सलाखों के पीछे
बेंगलुरु में एक पारिवारिक कर्ज के चलते अपहरण और मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रफुल्ल एस. पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति सलीम शेख और अपने साथी बीरेश के साथ मिलकर अपनी ही बहन पृथ्वी और उसके पति का अपहरण किया और उनके साथ मारपीट की। यह पूरा मामला 9.5 लाख रुपये के एक पारिवारिक लोन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी ने इस लोन का आधे से ज़्यादा हिस्सा पहले ही लौटा दिया था, लेकिन फिर भी उस पर बचे हुए पैसे के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
नागरभवी में दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार, 3 गिरफ्तार
आरोप है कि पृथ्वी और उनके पति को जबरन नागरभवी ले जाया गया। वहां उन्हें एक घर में बंद करके धमकी दी गई कि अगर उन्होंने बाकी पैसे नहीं दिए, तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। काफी डराने-धमकाने और शारीरिक तौर पर मारपीट करने के बाद, इन दंपत्ति को बाद में छोड़ा गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। हेब्बागडी पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना एक बार फिर बताती है कि पारिवारिक और वित्तीय विवादों को अगर सही तरीके से नहीं सुलझाया जाए, तो वे कितनी जल्दी गंभीर अपराध का रूप ले सकते हैं।