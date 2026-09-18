बेंगलुरु में शादी को लेकर युवती का अपहरण, ट्रैफिक में फंसने के बाद आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु के अग्रहारा दसरहल्ली में बुधवार को 21 साल की एक युवती का उसके किराए के घर से कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों परिवार युवती की ओम प्रकाश से शादी के खिलाफ थे, इसलिए यह अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता युवती को जबरन एक कार में धकेलकर तेजी से फरार हो गए, लेकिन ट्रैफिक में फंसने के बाद कहानी में मोड़ आया। जब गाड़ी ट्रैफिक की वजह से धीमी हुई, तो कार से टकराए लोग और वहां से गुजर रहे दूसरे राहगीरों ने मिलकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया।