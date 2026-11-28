बेंगलुरु में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में, क्या है 'फ्रीडम पार्क' से जुड़ा विवाद?
बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को 'फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम पार्क' प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये प्रदर्शनकारी एक ऐसे नियम को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जो सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को सिर्फ फ्रीडम पार्क तक ही सीमित करता है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम सही नहीं है और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। ज्यादातर लोगों को मौर्या सर्कल पर हिरासत में लिया गया। कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मंत्रियों को आजादी से प्रदर्शन करने की छूट है, तो आम जनता पर रोक क्यों लगाई जा रही है।
अभियान में 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग
इस अभियान में 2021 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है, जिसके तहत प्रदर्शनों को सिर्फ फ्रीडम पार्क तक ही सीमित रखा गया है।
वकील-कार्यकर्ता विनय श्रीनिवास ने पूरी बात बताते हुए कहा, "हमें कल पुलिस से प्रदर्शन के आह्वान को लेकर एक नोटिस मिला था। आज जब हम मौर्या सर्कल पर इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने हमसे जगह खाली करके फ्रीडम पार्क जाकर प्रदर्शन जारी रखने को कहा। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम इसी बात का तो विरोध कर रहे थे।"
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस जैसे संगठन भी इस अभियान से जुड़े। उन्हें उम्मीद थी कि संविधान दिवस के अवसर पर शायद कोई बदलाव हो, पर अधिकारियों ने साफ किया कि कानूनी पाबंदियां अभी भी लागू हैं।