इस अभियान में 2021 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है, जिसके तहत प्रदर्शनों को सिर्फ फ्रीडम पार्क तक ही सीमित रखा गया है।

वकील-कार्यकर्ता विनय श्रीनिवास ने पूरी बात बताते हुए कहा, "हमें कल पुलिस से प्रदर्शन के आह्वान को लेकर एक नोटिस मिला था। आज जब हम मौर्या सर्कल पर इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने हमसे जगह खाली करके फ्रीडम पार्क जाकर प्रदर्शन जारी रखने को कहा। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम इसी बात का तो विरोध कर रहे थे।"

ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस जैसे संगठन भी इस अभियान से जुड़े। उन्हें उम्मीद थी कि संविधान दिवस के अवसर पर शायद कोई बदलाव हो, पर अधिकारियों ने साफ किया कि कानूनी पाबंदियां अभी भी लागू हैं।