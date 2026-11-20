बेंगलुरु: बैंक कर्मचारी ने लिव-इन पार्टनर के बेटे की हत्या की, मां पर भी जानलेवा हमला
बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। वहां 45 साल के एक बैंक कर्मचारी सुदीप बीएम को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि 16 नवंबर को उन्होंने अपनी लिव-इन पार्टनर सीमा दास पर हमला किया और उनके 18 साल के बेटे सोहम दास की हत्या कर दी।
यह घटना उनके पद्मनाभनगर स्थित घर पर हुई। पुलिस ने बताया कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए सुदीप ने चाकू और हथौड़े का इस्तेमाल किया। घटना के बाद, वह फ्लैट को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल गया।
पड़ोसियों ने किया झगड़े का खुलासा
यह वारदात 3 दिन बाद सामने आई। पड़ोसियों ने फ्लैट के अंदर से झगड़े की आवाजें आने की शिकायत मकान मालिक से की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर देखा, तो वहां सोहम मृत पड़ा था और सीमा गंभीर रूप से घायल हालत में मिलीं।
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 6 महीनों से उनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने बाद में सुदीप का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गई हैं।