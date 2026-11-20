यह वारदात 3 दिन बाद सामने आई। पड़ोसियों ने फ्लैट के अंदर से झगड़े की आवाजें आने की शिकायत मकान मालिक से की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर देखा, तो वहां सोहम मृत पड़ा था और सीमा गंभीर रूप से घायल हालत में मिलीं।

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 6 महीनों से उनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने बाद में सुदीप का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गई हैं।