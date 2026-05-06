बेंगलुरु में बनेगी 73 किलोमीटर लंबी एक विशाल ऊंची मेट्रो लाइन, दिल्ली-NCR को टक्कर देने की योजना

राज्य की मंजूरी का इंतजार

अगर राज्य सरकार से इसे मंजूरी मिलती है, तो इसके बाद एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। हालांकि, इसका निर्माण 2029 से पहले शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बड़ी योजना में एक और खास बात है: एक 5 किलोमीटर लंबी ब्रांच लाइन (स्पूर) बनाने की भी योजना है, जो आनेकल में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा। यह पूरा प्रोजेक्ट बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क को करीब 468 किलोमीटर तक फैलाने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके बाद बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क दिल्ली-NCR के बराबर पहुंच जाएगा।