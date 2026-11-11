बेंगलुरु: 17 साल की लड़की पर 7 हत्याओं का आरोप, क्या बालिग की तरह चलेगा मुकदमा?

जांचकर्ताओं ने अक्टूबर में हुई हत्याओं से उनका कनेक्शन जोड़ते हुए, लड़की और उसके पिता दोनों को 5 नवंबर को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने रिश्तेदारों को घर बुलाया और फिर जो हुआ उसे छिपाने में मदद की।

कुछ दावे ऐसे भी हैं कि उसके पिता ने उसे इसमें शामिल होने के लिए बहकाया हो सकता है। इसीलिए अधिकारी इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि इन सब में उसकी अपनी कितनी मर्जी या नियंत्रण था। किशोर न्याय बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के अंजाम को समझने की उसकी समझ और वारदात के हालात का शुरुआती आकलन करेगा। इसके बाद बच्चों की अदालत स्वतंत्र रूप से यह तय करेगी कि उस पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए या उसे किशोर न्याय प्रणाली के तहत देखा जाए।