उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 'पुलिस सर्जरी', 30 बड़े अफसरों का तबादला
उत्तर प्रदेश में होने वाले बड़े विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने 30 बड़े पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, वहीं पीयूष मोर्डिया को ADG स्थापना के पद पर पदोन्नत किया गया है।
गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लक्ष्मी सिंह और जे रविंदर गौड़ के बीच फेरबदल हुआ है। इस तरह कई महत्वपूर्ण जगहों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे।
चुनाव के लिए पुलिस बल को किया गया मजबूत
ये तबादले चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए पुलिस बल को और बेहतर बनाने के मकसद से किए गए हैं। इन अहम तबादलों में रमित शर्मा को लखनऊ भेजा गया है, वहीं प्रवीण कुमार बरेली की कमान संभालेंगे।
एसके भगत आगरा से लखनऊ गए हैं, जबकि प्रशांत कुमार अब आगरा का नेतृत्व करेंगे। वाराणसी में किरण एस, सहारनपुर में आशीष तिवारी और मुरादाबाद में गौरव ग्रोवर जैसे नए अधिकारियों की तैनाती से साफ है कि राज्य सरकार इस अहम मौके के लिए अपनी टीम को कस रही है।