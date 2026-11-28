ये तबादले चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए पुलिस बल को और बेहतर बनाने के मकसद से किए गए हैं। इन अहम तबादलों में रमित शर्मा को लखनऊ भेजा गया है, वहीं प्रवीण कुमार बरेली की कमान संभालेंगे।

एसके भगत आगरा से लखनऊ गए हैं, जबकि प्रशांत कुमार अब आगरा का नेतृत्व करेंगे। वाराणसी में किरण एस, सहारनपुर में आशीष तिवारी और मुरादाबाद में गौरव ग्रोवर जैसे नए अधिकारियों की तैनाती से साफ है कि राज्य सरकार इस अहम मौके के लिए अपनी टीम को कस रही है।