NALSAR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- BCI छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती

कोर्ट ने BCI द्वारा 13 अगस्त को जारी किए गए पत्र और NALSAR के छात्रों के खिलाफ बाद में संशोधित किए गए सभी पत्रों को 'अधिकार क्षेत्र से बाहर' जारी किया हुआ घोषित करते हुए BCI और राज्य बार परिषदों को NALSAR के छात्रों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई करने से रोकने वाले अपने पिछले अंतरिम आदेश को लागू कर दिया।

इससे एक दिन पहले कोर्ट ने BCI अध्यक्ष के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए थे।