इस राज्य में आज सभी बैंक बंद, जानिए इस खास छुट्टी की वजह

यह दिन खासी समुदाय के लिए बहुत खास मायने रखता है। दरअसल, 1887 में हजॉम किसवर सिंह ने इसी दिन यूनिटेरियन धर्म की नींव रखी थी। स्थानीय तौर पर इसे 'का नियम यूनिटेरियन' के नाम से जाना जाता है और खासी-जयंतिया की पहाड़ियों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करके इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

सरकार ने इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ईस्ट खासी हिल्स और री-भोई जैसे क्षेत्रों में छुट्टी का ऐलान किया है, ताकि लोग एक साथ मिलकर इस उत्सव में शामिल हो सकें।