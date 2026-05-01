मजदूर और महाराष्ट्र दिवस की वजह से आज किन राज्यों में है बैंकों की छुट्टी?

ATM और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

मई 2026 में पूरे देश में कुल 12 बैंक छुट्टियों का ऐलान हुआ है। इनमें से कुछ छुट्टियां शनिवार-रविवार की वजह से हैं, तो वहीं कुछ गंगटोक में 'स्टेट डे' (16 मई) और बकरीद (27-28 मई) जैसे स्थानीय त्योहारों के चलते हैं।

हालांकि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से काम करेंगी। UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसे सभी डिजिटल माध्यम पहले की तरह चलते रहेंगे। अगली बार बैंक जाने से पहले अपने इलाके की छुट्टियों की लिस्ट जरूर जांच लें।