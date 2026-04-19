बैंक हॉलिडे अलर्ट: इस हफ्ते इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका काम न रुक जाए देश Apr 19, 2026

अगर आप इस हफ्ते बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। स्थानीय त्योहारों और चुनावों की वजह से कुछ राज्यों में बैंक अलग-अलग दिनों पर बंद रहेंगे। सोमवार को कर्नाटक में बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, मंगलवार को त्रिपुरा में गरिया पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। गुरुवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में वोटिंग के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा, यह महीने का चौथा शनिवार होने के कारण इस शनिवार को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।