बैंक हॉलिडे अलर्ट: इस हफ्ते इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका काम न रुक जाए
अगर आप इस हफ्ते बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। स्थानीय त्योहारों और चुनावों की वजह से कुछ राज्यों में बैंक अलग-अलग दिनों पर बंद रहेंगे। सोमवार को कर्नाटक में बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, मंगलवार को त्रिपुरा में गरिया पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। गुरुवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में वोटिंग के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा, यह महीने का चौथा शनिवार होने के कारण इस शनिवार को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
UPI, नेट बैंकिंग और ATM रहेंगे चालू
पैसों का लेन-देन करने या बैलेंस चेक करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग और ATM सभी सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। अगर आपके इलाके की बैंक ब्रांच बंद भी रहे, तब भी आप अपने फोन या लैपटॉप से बैंकिंग से जुड़े अपने सारे काम निपटा सकते हैं।