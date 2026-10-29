डिजिटल अरेस्ट होने पर बैंक को लौटाना पड़ेगा पैसा? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। CJI ने ट्रायल से पहले अपराधियों को सजा देने की बात भी कही है।

लाइव लॉ के मुताबिक, CJI ने कहा, "अगर कानून में गुंजाइश हो, तो आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले भी सजा देने के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे आरोपियों को जमानत पर रिहा होने से रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।"