राज्य सरकार ने अपने मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव किया है। इसके मुताबिक, अब नियम 125 के तहत जाति से जुड़े कोई भी साइन या निशान नहीं दिखाए जा सकेंगे। एक नया उप-नियम भी जोड़ा गया है, जो कहता है कि जाति से जुड़े प्रदर्शन तब तक नहीं हो सकते, जब तक सरकार इसकी खास इजाजत न दे।

इस बदलाव पर जून में लोगों से राय मांगी गई थी, लेकिन इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई।