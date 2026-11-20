गुजरात में वाहनों पर जाति से जुड़े स्टिकरों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर क्या होगा?
लेखन आबिद खान
गुजरात सरकार ने निजी गाड़ियों, जैसे बाइक से लेकर बस पर जाति से जुड़े स्टिकर और निशान लगाने पर रोक लगा दी है। यह नया नियम 17 नवंबर को लागू किया गया है।
इसका मकसद गाड़ियों पर कुछ भी दिखाने के नियमों को और साफ करना है। साथ ही, जाति बताने वाले स्टिकर या निशान को कानूनी पाबंदियों के दायरे में लाना है।
गुजरात में जाति से जुड़े प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति
राज्य सरकार ने अपने मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव किया है। इसके मुताबिक, अब नियम 125 के तहत जाति से जुड़े कोई भी साइन या निशान नहीं दिखाए जा सकेंगे। एक नया उप-नियम भी जोड़ा गया है, जो कहता है कि जाति से जुड़े प्रदर्शन तब तक नहीं हो सकते, जब तक सरकार इसकी खास इजाजत न दे।
इस बदलाव पर जून में लोगों से राय मांगी गई थी, लेकिन इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई।