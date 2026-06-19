दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
सर्दियों में दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर के बाहर से आने वाले उन व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी जो BS-VI मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसके साथ ही अगर आपकी गाड़ी का PUC (प्रदूषण नियंत्रण) सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
दिल्ली में पार्किंग फीस दोगुनी होगी
ये कदम दिल्ली की उस सालाना योजना का हिस्सा हैं, जो हर साल सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई जाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन उपायों की घोषणा की। आने वाले समय में अधिकृत पार्किंग में पार्किंग फीस नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच दोगुनी कर दी जाएगी। यह फैसला लोगों को निजी कारों के बजाय सार्वजनिक परिवहन या पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है, ताकि शहर की हवा को और बेहतर बनाया जा सके।