BAI ने झूठी खबरों के खिलाफ किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख, जानिए क्या है पूरा मामला देश Jun 19, 2026

भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) ने लंदन में हुए एक इवेंट को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। वायरल हो रही इन पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों ने लंदन में सरकारी खर्चे पर आयोजित एक बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हालांकि, सरकार की फैक्ट-चेक टीम इन अफवाहों को पहले ही गलत बता चुकी है, लेकिन ये अब भी ऑनलाइन तेजी से फैल रही हैं। BAI का कहना है कि यह गलत जानकारी न सिर्फ खेल का नाम खराब कर रही है, बल्कि न्यायपालिका और खेल संस्था की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है।