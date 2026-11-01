आजम खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, एक दिन पहले जेल से छूटे थे

ED ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े फंड में कथित अनियमितताओं और मनी ट्रेल को लेकर कोर्ट को जानकारी दी और आजम की 14 दिन की कस्टडी मांगी।

माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जांच एजेंसी आजम की रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है।

ED का आरोप है कि आजम ने विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। एजेंसी 416.14 करोड़ रुपये के खर्च में अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।