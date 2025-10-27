अयोध्या में 25 नवंबर को नहीं हो सकेंगे रामलला के दर्शन, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन 25 नवंबर को मुश्किल होंगे। यहां राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के कारण दर्शन को कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। ETV भारत के मुताबिक, ध्वजारोहण कार्यक्रम के कारण पहली पाली में भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। इस दौरान 7 घंटे तक भक्तों का मंदिर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से आमजनों के लिए दर्शन दोबारा से शुरू होंगे।
कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल
राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अनुष्ठान 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जो 25 नवंबर तक चलेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संघचालक मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार समेत प्रयागराज-वाराणसी के प्रमुख जगद्गुरु और शंकराचार्य समेत कई VVIP मेहमानों को आमंत्रित करेगा। परिसर में विशाल मंच बनेगा और 8,000 से अधिक अतिथियों के लिए कुर्सियां लगेंगी।
खासियत
42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर होगा ध्वजारोहण
राम मंदिर के मुख्य शिखर के अलावा अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों पर ध्वजारोहण होगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 ऊंची ध्वज दंड लगाई गई है। सभी ध्वज स्तंभों को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स ने बनाया है। यह दंड पूरी तरह पीतल से बना है। इसकी चौड़ाई 9.5 इंच है। स्तंभ को मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिखर तक लगाया गया है। यह मूर्ति के बाद सबसे मुख्य चीज है। इसका वजन 5,500 किलोग्राम है।