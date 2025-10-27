अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है

अयोध्या में 25 नवंबर को नहीं हो सकेंगे रामलला के दर्शन, जानिए क्या है कारण

लेखन गजेंद्र 10:41 am Oct 27, 202510:41 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन 25 नवंबर को मुश्किल होंगे। यहां राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के कारण दर्शन को कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। ETV भारत के मुताबिक, ध्वजारोहण कार्यक्रम के कारण पहली पाली में भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। इस दौरान 7 घंटे तक भक्तों का मंदिर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से आमजनों के लिए दर्शन दोबारा से शुरू होंगे।