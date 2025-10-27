चक्रवात मोंथा के कारण कई राज्यों में हाई अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी 

LOADING...
चक्रवात के कारण समुद्र में ऊंची लहरे उठने और भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 27, 2025
09:21 am
क्या है खबर?

बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो रहे चक्रवात मोंथा और नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देशभर में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। इस कारण कई राज्यों में बारिश होने के आसार हैं और इसके बाद ही सर्दी की शुरुआत होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 27-30 अक्टूबर तक झमाझम बारिश के संकेत दिए हैं। इसे देखते हुए सेना को अलर्ट रखा गया है।

रफ्तार 

कहां तक पहुंचा चक्रवात?

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती सिस्टम अभी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 और चेन्नई से 780 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है। अगले 12 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर में बढ़कर दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोंथा में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह 28 अक्टूबर की सुबह खतरनाक रूप ले लेगा और रात तक आंध्रप्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90-100 किमी/घंटा होगी।

ट्विटर पोस्ट

मौसम विभाग ने दी चक्रवात को लेकर यह जानकारी 

ओडिशा 

ओडिशा में बदलने लगा मौसम 

चक्रवाती तूफान के प्रभाव से सोमवार सुबह से ही ओडिशा का मौसम बदलना शुरू हो गया है। इसके चलते कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं, जो 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और सभी बंदरगाहों के लिए एक नंबर खतरा संकेत जारी किया है।

अलर्ट 

इन राज्यों में चक्रवात से निपटने की तैयारी  

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस तूफान को देखते हुए आपात तैयारी कर ली है। इसके तहत तटीय और निचले इलाकों से लोगों की निकासी, स्कूलों की छुट्टियां और मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत जैसे कदम उठाए गए हैं। चक्रवात का तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर और रानीपेट में प्रभाव पड़ सकता है। समुद्री इलाकों में ऊंची लहरें और तटीय बाढ़ की चेतावनी दी है। चेन्नई में हल्की फुहारें शुरू हो चुकी हैं, जो धीरे-धीरे तेज हो सकती हैं।

मौसम 

दिल्ली में बदलेगा मौसम 

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में मौसम बदलता नजर आ रहा है। राजधानी समेत NCR क्षेत्र में 27 और 28 अक्टूबर को बारिश का मौसम बन रहा है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जो सर्दी की दस्तक का संकेत माना जा सकता है। अगर, बारिश होती है तो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश कराने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और वायु की गुणवत्ता सुधर सकती है।

अनुमान 

इन राज्यों में भी हल्की बारिश का अनुमान 

IMD के मुताबिक, चक्रवात का असर बिहार तक पहुंचेगा और यहां 29-31 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को प्रदेश में कहीं-कहीं बौछारें पड़ने के आसार हैं।साथ ही देर रात और सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना है। राजस्थान में भी 27-28 अक्टूबर के बीच 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

तापमान 

पहाड़ी राज्यों गिरेगा तापमान

पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र स्थित जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जिसके साथ ही बूंदाबांदी और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। अगले सप्ताह के अंत तक कड़ाके की सर्दी के आसार बन रहे हैं। IMD ने पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और कोहरे से सावधान रहने का अलर्ट जारी कर दिया है।