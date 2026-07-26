ग्रेटर नोएडा: खुले बोरवेल ने ली मासूम की जान, कौन है लापरवाही का जिम्मेदार?

करीब 15 फीट गहरा यह बोरवेल खुला पड़ा था, जिसमें सुरक्षा के लिए कोई घेरा नहीं था और बारिश का पानी भी भर गया था। अव्यान के परिवार और पड़ोसियों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अथॉरिटी ने उस इलाके को सुरक्षित नहीं रखा, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई। अधिकारियों ने बताया है कि अगर इस मामले में ठेकेदार जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शहर में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है।