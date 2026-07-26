ग्रेटर नोएडा: खुले बोरवेल ने ली मासूम की जान, कौन है लापरवाही का जिम्मेदार?
ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 साल के अव्यान सूर्या की जान चली गई। खेलते समय वह एक खुले बोरवेल में गिर गया था। यह घटना शनिवार को नॉलेज पार्क स्थित कालधाम सोसाइटी के पास हुई। जब दूसरे बच्चों की चीखें सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने अव्यान को बोरवेल से बाहर निकाला। लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
परिवार ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया
करीब 15 फीट गहरा यह बोरवेल खुला पड़ा था, जिसमें सुरक्षा के लिए कोई घेरा नहीं था और बारिश का पानी भी भर गया था। अव्यान के परिवार और पड़ोसियों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अथॉरिटी ने उस इलाके को सुरक्षित नहीं रखा, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई। अधिकारियों ने बताया है कि अगर इस मामले में ठेकेदार जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शहर में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है।