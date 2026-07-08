राम मंदिर चंदा घोटाला: आरोपी ने भाई की शादी में लुटाए 19 लाख रुपये, लग्जरी कार बरामद

पुलिस ने शुक्ला से जुड़ी संपत्ति बरामद की

पुलिस ने अब तक 20 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति बरामद की है, जिसमें नकद रुपये, विदेशी मुद्रा, सोने-चांदी के गहने और एक मारुति SUV शामिल है। पुलिस का आरोप है कि यह SUV भी मंदिर के चंदे के पैसों से खरीदी गई थी, जिसे शुक्ला ने अपने भाई के नाम पर रजिस्टर करवाया ताकि किसी को शक न हो। इस मामले की जांच के लिए 13 जून को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई थी, जो इन पैसों की गड़बड़ी की पड़ताल में जुटी है। यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है।