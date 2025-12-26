बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत ने जताई चिंता, कहा- बारीकी से रख रहे नजर

बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ झूठे और भ्रामक नैरेटिव को विदेश मंत्रालय सिरे से खारिज करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह की गलत सूचनाएं वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश करती हैं और जमीनी सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है।

बयान भारत ने कहा- अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर चिंता का विषय विदेश मंत्रालय ने कहा, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले गंभीर चिंता का विषय हैं। अब तक 2,900 से ज्यादा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन खबरों को राजनीतिक हिंसा कह कर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।" भारत ने दीपू दास की हत्या की भी कड़ी भर्त्सना की और कहा, "हम हत्या की निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।"

हिंसा हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के समर्थक- भारत मंत्रालय से जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेता तारिक रहमान की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्रालय ने कहा, "भारत वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करता है। BNP नेता तारिक रहमान की वापसी को भी इसी व्यापक लोकतांत्रिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत का जोर इस बात पर है कि बांग्लादेश में स्थिरता, समावेश और कानून का राज कायम रहे।" बता दें कि तारिक 17 साल बाद वतन लौटे हैं।

अपील भारत की अपील- हिंसा के सभी मामलों की जांच हो जायसवाल ने कहा, "भारत की प्राथमिकता यह है कि दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय दिलाया जाए। हम बांग्लादेश से आग्रह करते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि हिंसा के सभी मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना न केवल मानवाधिकारों की दृष्टि से बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है। भारत इस मामले पर बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार संपर्क में है।"

अन्य मुद्दे H-1B वीजा और अन्य मुद्दों पर मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच आतंकी हमले से जुड़े जिम्मेदार लोगों को लेकर आई रिपोर्ट्स को लेकर कहा कि इसकी जानकारी भारत को है और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी भारतीय एजेंसियों के संपर्क में हैं। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा के साक्षात्कार रद्द करने पर मंत्रालय ने कहा, "वीजा जारी करना संबंधित देश का संप्रभु अधिकार है। फिर भी भारत ने नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह चिंता उठाई है।"