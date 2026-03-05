असम की पहाड़ियों में सुखोई-30 लड़ाकू विमान गायब, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना

असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भारतीय वायुसेना का एक सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान लापता हो गया है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। बताया जा रहा है कि विमान ने जोरहाट से उड़ान भरी थी और शाम लगभग 7 बजे चोकीहोला के पास निलिप ब्लॉक की पहाड़ियों में रडार से गायब हो गया। अब इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना जताई जा रही है। हादसे के बाद पायलट लापता है।

हादसा स्थानीय लोगों ने सुनी धमाके की आवाज न्यूज18 के मुताबिक, स्थानीय निवासियों ने शाम को पहाड़ियों पर तेज धमाके की आवाज सुनी है। हालांकि, अभी तक कोई तस्वीर और वीडियो सामने नहीं आई है। पहाड़ियों से धुएं का गुबार देखने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि जिस जगह विमान गायब हुआ है, स्थान भौगोलिक रूप से काफी कठिन है। मौके पर वायुसेना के अधिकारी पहुंच रहे हैं।

घटना विमान के बारे में क्या-क्या पता है? रिपोर्ट के मुताबिक, विमान ने असम के जोरहाट से शाम करीब 7 बजे उड़ान भरी थी। इसके बाद शाम 7:42 बजे विमान का रडार से संपर्क टूट गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान हादसे का शिकार हो गया है और स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि विमान नियमित उड़ान या मिशन पर था।

