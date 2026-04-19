असम 12वीं रिजल्ट 2026: मई में खुलेगा पिटारा! जिले और जेंडर के साथ जानें अपनी किस्मत!

विज्ञान स्ट्रीम का पास प्रतिशत: 2024 में 90.29%

पिछले साल 30 अप्रैल को नतीजे घोषित किए गए थे, लेकिन उससे पहले के सालों में परिणाम मई या जून में भी आते रहे हैं। ऐसे में छात्रों को नतीजों की तारीखों पर ध्यान देना चाहिए। 2024 में विज्ञान स्ट्रीम का पास प्रतिशत 90.29% रहा था। इस साल की परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च के बीच आयोजित हुई थीं। सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। किसी भी तरह की अफवाहों से बचकर रहें।