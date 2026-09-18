अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, 1 करोड़ मुआवजे पर भी उठे सवाल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरजीत सिंह की सेवाओं को सम्मान देते हुए उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने सरकार को अपने ही अधिकारियों की सुरक्षा न कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह घटना पंजाब में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करती है, खासकर इसकी संवेदनशील सीमाई स्थिति को देखते हुए।