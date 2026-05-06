50 करोड़ रुपये के प्लॉट घोटाला मामले में अशोक खराड़ गिरफ्तार, पत्नी फरार
शिरडी में हुए एक बड़े जमीन घोटाले और समता क्रेडिट सोसाइटी में हुई धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी अशोक खराड़ को पुलिस ने 9 मई, 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उस पर आरोप है कि उसने 50 करोड़ रुपये कीमत का भूखंड 5.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसकी पत्नी कल्पना भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस कर रही है मामले की जांच
पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस सौदे में इस्तेमाल किए गए 5.52 करोड़ रुपये आखिर कहां से आए थे और क्या इस बारे में टैक्स विभाग को कोई जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही पुलिस दोनों खराड़ दंपत्ति से जुड़े और समता क्रेडिट सोसाइटी के लगभग 100 खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में सोसाइटी के अंदरूनी लोग भी शामिल हो सकते हैं। कल्पना ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है।