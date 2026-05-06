50 करोड़ रुपये के प्लॉट घोटाला मामले में अशोक खराड़ गिरफ्तार, पत्नी फरार

पुलिस कर रही है मामले की जांच

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस सौदे में इस्तेमाल किए गए 5.52 करोड़ रुपये आखिर कहां से आए थे और क्या इस बारे में टैक्स विभाग को कोई जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही पुलिस दोनों खराड़ दंपत्ति से जुड़े और समता क्रेडिट सोसाइटी के लगभग 100 खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में सोसाइटी के अंदरूनी लोग भी शामिल हो सकते हैं। कल्पना ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है।