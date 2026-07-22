मानसून का तांडव: हिमालय-पूर्वोत्तर में 120 मौतें, आगे और तबाही की आशंका
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हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे करीब 120 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़, भूस्खलन और टूटी हुई सड़कों ने लोगों का आना-जाना कठिन कर दिया है। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की आशंका जताई है।
हिमाचल प्रदेश में जुलाई में 66 मौतें दर्ज
इस आपदा से हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां इस महीने 66 लोगों की जान गई है। असम में भी हालात गंभीर हैं; यहां 16 जिलों में 5.64 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई जगहों पर रेल सेवाएं भी रुक गई हैं।
जम्मू-कश्मीर में महज 2 दिनों में 23 लोगों की जान चली गई, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है।
अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भी बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहे हैं।