सूरत में 100 घर हुए जमींदोज, 50 को किया गया गिरफ्तार

निवासी ने गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गुहार, ढहाने पर रोक की मांग

एक निवासी ने अब गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि घरों को गिराने का काम नियमों का उल्लंघन करके किया गया है और उन्होंने इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। दूसरी ओर, विवाद बढ़ता देख, इस कार्रवाई से जुड़े सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) के एक इंजीनियर छुट्टी पर चले गए हैं। SMC का कहना है कि उन्होंने सिर्फ योजना बनाने के लिए जमीन को चिह्नित किया था, घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया था।