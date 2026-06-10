सूरत में 100 घर हुए जमींदोज, 50 को किया गया गिरफ्तार
सूरत की नासिरनगर बस्ती में तनाव फैल गया। पुलिस की देखरेख में करीब 100 घरों को ढहा दिया गया, जिसके बाद निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बात इतनी बढ़ी कि शहर के नगर आयुक्त के घर के बाहर भी माहौल गरमा गया, जहां लोग जवाब मांग रहे थे। इस दौरान, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
निवासी ने गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गुहार, ढहाने पर रोक की मांग
एक निवासी ने अब गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि घरों को गिराने का काम नियमों का उल्लंघन करके किया गया है और उन्होंने इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। दूसरी ओर, विवाद बढ़ता देख, इस कार्रवाई से जुड़े सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) के एक इंजीनियर छुट्टी पर चले गए हैं। SMC का कहना है कि उन्होंने सिर्फ योजना बनाने के लिए जमीन को चिह्नित किया था, घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया था।