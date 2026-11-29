दिल्ली में रविवार सुबह लोगों ने बेहद खराब हवा में आंखें खोलीं। बलजीत नगर में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 797 तक पहुंच गया, जो कि खतरनाक स्तर से बहुत ज्यादा है।

सुबह 8 बजे शहर का लाइव AQI 522 दर्ज हुआ, जिससे नई दिल्ली दुनिया का 12वां सबसे प्रदूषित शहर बन गई। दरअसल, कुछ समय के लिए हवा थोड़ी साफ हुई थी, लेकिन रात भर में ही प्रदूषण का स्तर फिर से काफी ऊपर चला गया।