दिल्ली में PUCC जुर्माने पर बवाल, 10,000 रुपये और जेल के नियम पर मचा घमासान

टंडन की पोस्ट पर लोगों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कुछ लोगों का मानना था कि ये जुर्माने बहुत कड़े हैं और प्रदूषण रोकने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने का एक जरिया मात्र हैं।

वहीं, कुछ अन्य लोगों ने दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सख्त नियमों को जरूरी बताया। एक उपयोगकर्ता ने कहा कि ये जुर्माने यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि गाड़ियां उत्सर्जन मानकों को पूरा करें, लेकिन कई उपयोगकर्ताओं ने यह भी कहा कि इन नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अब भी आसानी से बच निकलते हैं।