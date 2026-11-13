दिल्ली में PUCC जुर्माने पर बवाल, 10,000 रुपये और जेल के नियम पर मचा घमासान
चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्जुन टंडन ने दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए उन कड़े नियमों की आलोचना की है, जिनके तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) रिन्यू न कराने पर ड्राइवरों को जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
टंडन ने यह निराशा ऑनलाइन साझा की। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पहले से ही 400 जैसे चिंताजनक स्तर पर है, ऐसे जुर्माने लगाना ठीक नहीं है।
PUCC लागू करने पर ऑनलाइन यूजर्स की राय बंटी
टंडन की पोस्ट पर लोगों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कुछ लोगों का मानना था कि ये जुर्माने बहुत कड़े हैं और प्रदूषण रोकने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने का एक जरिया मात्र हैं।
वहीं, कुछ अन्य लोगों ने दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सख्त नियमों को जरूरी बताया। एक उपयोगकर्ता ने कहा कि ये जुर्माने यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि गाड़ियां उत्सर्जन मानकों को पूरा करें, लेकिन कई उपयोगकर्ताओं ने यह भी कहा कि इन नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अब भी आसानी से बच निकलते हैं।