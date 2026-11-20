इस हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं और सुरक्षित सड़कों की मांग कर रहे हैं। हाईवे निर्माण की वजह से अब सारा ट्रैफिक एक ही लेन में आ गया है।

इस कारण यहां अक्सर जाम लगता है और सुरक्षा संबंधी दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ट्रैफिक को संभालने के लिए न तो पर्याप्त बोर्ड लगे हैं और न ही कर्मचारी मौजूद हैं।

वे अधिकारियों से इन समस्याओं को जल्द ठीक करने की अपील कर रहे हैं, ताकि आगे और लोगों की जान खतरे में न पड़े।