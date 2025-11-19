आंध्र प्रदेश में माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के खात्मे के बाद फिर मुठभेड़, 7 और ढेर

अभियान माओवादियों में 3 महिलाएं भी शामिल लड्ढा ने बताया कि मारे गए 7 माओवादियों में 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इनकी पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि, एक की पहचान श्रीकाकुलम निवासी मेतुरी जोखा राव उर्फ ​​शंकर के रूप में हुई है। शंकर आंध्र-ओडिशा सीमा (AoB) क्षेत्र में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थे और तकनीकी संचालन, हथियार निर्माण और संचार में विशेषज्ञता रखते थे। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है।

मुठभेड़ राज्य के अन्य जिलों से 50 माओवादी गिरफ्तार ADG ने बताया कि मंगलवार की मुठभेड़ के बाद मिली खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार को दोबारा से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें यह कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि NTR, कृष्णा, काकीनाडा, कोनासीमा और एलुरु जिलों में 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इनके पास से सुरक्षा बलों ने 45 हथियार, 272 राउंड, दो मैगजीन, 750 ग्राम तार और अन्य सामग्री बरामद की है।