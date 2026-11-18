आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान का खतरा: NDRF-SDRF की 24 टीमें तैयार, 24 घंटे चलेगा कंट्रोल रूम
चक्रवात 'अकवन' के बढ़ते खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। 19 नवंबर से तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर 13 NDRF और 11 SDRF की टीमें पहले से ही तैयार रखी गई हैं।
गृह मंत्री वंगलपुड़ी अनिता ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो लोगों को राहत कैंपों में जाना पड़ सकता है। उन्होंने बिजली कटने या जलभराव जैसी दिक्कतों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं।
सभी मंत्री सक्रिय
राज्य अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटी रविकुमार ने तेलंगाना से अतिरिक्त मदद मांगी है, ताकि अगर बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान होता है तो उससे निपटा जा सके।
कृषि मंत्री के अच्चन्नायडू ने उन लोगों को खासकर सावधान रहने की सलाह दी है जो नदियों के किनारे रहते हैं, क्योंकि ओडिशा से आने वाली बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा है।
20 नवंबर के आसपास चक्रवात के तट से टकराने की आशंका है। ऐसे में, 540 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने और उन्हें ताजा जानकारी देने के लिए हर जिले में 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और एक खास टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था की जा रही है।