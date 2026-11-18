राज्य अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटी रविकुमार ने तेलंगाना से अतिरिक्त मदद मांगी है, ताकि अगर बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान होता है तो उससे निपटा जा सके।

कृषि मंत्री के अच्चन्नायडू ने उन लोगों को खासकर सावधान रहने की सलाह दी है जो नदियों के किनारे रहते हैं, क्योंकि ओडिशा से आने वाली बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा है।

20 नवंबर के आसपास चक्रवात के तट से टकराने की आशंका है। ऐसे में, 540 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने और उन्हें ताजा जानकारी देने के लिए हर जिले में 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और एक खास टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था की जा रही है।