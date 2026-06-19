आंध्र प्रदेश में मुहर्रम की छुट्टी पर बड़ा फैसला, अब सही समय पर मनेगा त्योहार देश Jun 19, 2026

आंध्र प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक खबर है। राज्य सरकार ने स्कूलों की मुहर्रम की छुट्टियां बदल दी हैं, ताकि वे त्योहार के असली दिनों पर पड़ें। यह फैसला राज्य वक्फ बोर्ड की सलाह पर लिया गया है। पहले जो ऐच्छिक छुट्टी 16 जून को थी, अब वह 25 जून को होगी, वहीं मुख्य छुट्टी 25 जून से बदलकर 26 जून कर दी गई है।