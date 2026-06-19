आंध्र प्रदेश में मुहर्रम की छुट्टी पर बड़ा फैसला, अब सही समय पर मनेगा त्योहार
देश
आंध्र प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक खबर है। राज्य सरकार ने स्कूलों की मुहर्रम की छुट्टियां बदल दी हैं, ताकि वे त्योहार के असली दिनों पर पड़ें। यह फैसला राज्य वक्फ बोर्ड की सलाह पर लिया गया है। पहले जो ऐच्छिक छुट्टी 16 जून को थी, अब वह 25 जून को होगी, वहीं मुख्य छुट्टी 25 जून से बदलकर 26 जून कर दी गई है।
आंध्र प्रदेश के सभी स्कूल मुहर्रम मनाएंगे
अधिकारियों ने पाया कि पुराने शेड्यूल के मुताबिक स्कूल मुहर्रम से करीब 10 दिन पहले ही बंद हो जाते। इस बदलाव के बाद, अब सभी सही समय पर मुहर्रम मना सकेंगे। आंध्र प्रदेश के सभी स्कूल इस नए नियम का पालन करेंगे, ताकि कोई भी त्योहार मनाने से चूके नहीं।